Traffico di droga dal Belgio, la difesa: "Il processo si celebri ad Agrigento"

Per i difensori il processo va celebrato al tribunale di Agrigento “perché è là che avrebbe avuto inizio l’attività della presunta organizzazione a delinquere”. Il pm della Dda Alessia Sinatra chiede un termine per tentare di chiarire il quesito e i giudici della terza sezione penale di Palermo rinviano di sette giorni. Il processo è quello scaturito dall’inchiesta “Up and down” che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo.

Un giro un po’ troppo articolato che ne ha messo in dubbio la competenza territoriale. I difensori (in particolare gli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante, Salvatore Virgone e Giovanni Castronovo) hanno sollevato subito la questione prima che venisse aperto il dibattimento. Gli imputati sono sei. Si tratta di Carmelo Fallea, 42 anni, di Favara, Domenico Di Paola, 36 anni, di Palermo, Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara, Calogero Presti, 44 anni, di Favara, Gaetana Terrana, 35 anni, di Palermo e Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento. Si torna in aula il 27 marzo.