Traffico di cocaina dal Belgio, slitta ancora inizio del processo per cinque imputati

Inchiesta "Up and down", l'assenza di un giudice e una mancata notifica hanno bloccato ancora dopo circa un anno l'avvio del procedimento Slitta per la seconda volta l’inizio del processo scaturito dall’inchiesta “Up and down” che ipotizza un traffico di cocaina sull’asse Belgio-Favara passando per Palermo. Ieri mattina, per la seconda volta, l’udienza è stata rinviata per due motivi. Intanto per l’assenza del giudice del collegio Agata Anna Genna. Il dibattimento, inoltre, non avrebbe potuto comunque iniziare perché una degli imputati, Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento, non aveva ricevuto la notifica dell’udienza. Il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato, quindi, ieri, ha rinviato il procedimento al 17 dicembre. Il processo era stato già incardinato al tribunale di Palermo. Poi, dopo un’eccezione dei difensori, è stato trasferito ad Agrigento dove, da quasi un anno, è bloccato per vari motivi. Gli imputati sono: Carmelo Fallea, 42 anni, di Favara; Rania El Moussaid, 32 anni, originaria del Marocco e residente ad Agrigento; Gaspare Indelicato, 35 anni, di Favara; Calogero Presti, 44 anni, di Favara e Carmelo Vaccaro, 40 anni, residente a Lodi Vecchio. I legali, in particolare gli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante, Giovanni Castronovo, Angelo Nicotra e Salvatore Virgone, avevano sollevato una eccezione sostenendo che "è ad Agrigento il luogo dove avrebbe avuto inizio l’attività della presunta organizzazione a delinquere e lì si radica, quindi, la competenza territoriale”