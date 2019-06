Viabilità a San Leone, tutto da rivedere: sabato da "bollino rosso"

Se esistesse un codice rosso del traffico, San Leone avrebbe già conquistato il primato. E’ stato un sabato da dimenticare, quello appena trascorso, traffico in tilt e parcheggi alla buona. Macchine incolonnate e città paralizzata per ore.

E’ questo l’esodo del primo vero sabato d’estate. Gli automobilisti, tanti, sono rimasti in fila per molto tempo. Il traffico, sotto gli occhi di tutti, era totalmente fuori controllo.

Non solo colonne di auto, ma anche parcheggi "barbari", come quelli visti al porticciolo di San Leone. Infatti, ieri sera, decine di macchine erano ammassate allo scalo di alaggio.

In tanti hanno cercato spazi utili per potere parcheggiare la loro auto, un modus operandi che di certo non è stato bello da vedere. E’ stato un sabato sera da incubo per agrigentini, turisti ed anche commercianti di San Leone. Da domani, lunedì 24 giugno, alcune zone saranno off limits. Il nuovo piano del traffico è per lo più sperimentale.

Ecco come cambierà il traffico

Sarà vigente un divieto di transito in piazza Giglia dall’ingresso dell’ex eliporto fino all’intersezione antistante il nuovo piazzale lato sud. Durante il periodo di chiusura per quanti provenienti da via Eolo, via Senatore Cognata, lungomare Falcone e Borsellino, obbligo di svolta verso via Venere in direzione viale dei Pini. Questo consentirà di chiudere appunto un grande quadrilatero che sarà fruibile come una unica piazza, all’interno della quale si troveranno bar, gelaterie, locali e soprattutto il nuovo accesso al mare di piazza Giglia. Il Comune ha inoltre eliminato le strisce blu del lungomare Falcone e Borsellino: tutti i parcheggi saranno gratuiti.