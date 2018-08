Trafficante (Unsic): "Licenziamenti a Girgenti Acque peggioreranno il servizio idrico"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con i licenziamenti di Girgenti Acque, "Aumenteranno i costi e il servizio peggiorerà", occorre passare alla gestione pubblica, e quanto dichiara il Consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante, Il licenziamento dei lavoratori, indispensabili per il corretto funzionamento del servizio idrico integrato, creerà un ulteriore peggioramento del già lacunoso servizio, con aggravio di costi principalmente per i cittadini, occorre a parer mio - continua il Sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante - cominciare a pensare al “dopo Girgenti Acque” per assicurare in termini di economicità, efficienza ed equità questo fondamentale servizio ai Cittadini, salvaguardando anche gli investimenti annunciati per il rifacimento delle reti.“