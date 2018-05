Trafficante: "Tappa del giro d'Italia è una grande vetrina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La nostra città ancora protagonista nello sport d’élite. Il nostro territorio è stato scelto per un passaggio nel corso della quinta tappa della corsa ciclistica più importante d’Italia e tra le più prestigiose al mondo, avremo l’immenso piacere di far parte dell’itinerario previsto proprio passerà per lo svincolo di Ribera, sulla strada statale 115, attraversando la meravigliosa città di Sciacca, dichiara in una nota il consigliere esponente Sindacale dell`Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante,

Una vetrina eccezionale ed un grande successo per la nostra Provincia in maglia rosa.



Stefano Trafficante

Unsic Territoriale Ribera

Attività di assistenza Sindacale e fiscale a cittadini e imprese