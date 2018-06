Trafficante (Unsic): "Soddisfatti per rinnovo contratto agricolo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) Territoriale Ribera Stefano Trafficante, unitamente al collega Gaspare Ciaccio esprimono soddisfazione per il rinnovo del contratto per il mondo agricolo.

“Non possiamo che esprimere una viva soddisfazione alla firma del nuovo contratto nel campo dell’agricoltura, dopo un confronto aspro che si è risolto nel migliore dei modi in un settore complesso e difficile quale quello dell’agricoltura. Il nuovo contratto, segna un deciso punto a favore dei lavoratori e delle loro tutele".

Sono certo - continua il Sindacalista Trafficante - che quando si danno regole e tutele poi devono essere rispettate, ed è chiaro che si deve fare ancora tanto per combattere la piaga del lavoro nero e del caporalato e di qualsiasi abuso.

Ricordiamo che L` U.N.S.I.C Territoriale Ribera è impegnata su tutto il territorio provinciale ed è al fianco dei lavoratori di tutte le categorie per il rispetto della normativa e dei diritti dei lavoratori, in un settore che deve essere seminato da zone grigie e da abuso.

rag. Trafficante Stefano

Unsic Territoriale Ribera

