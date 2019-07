Scopre il tradimento del marito e per strada scoppia il parapiglia

Scopre il tradimento del marito con una sua parente e si precipita sotto casa dell'altra per affrontare la "rivale" e l'uomo che l'ha tradita. E' scoppiato il parapiglia, secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia, nel quartiere di Monserrato dove, per riportare la calma, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Protagonisti dell'accaduto: tre quarantenni agrigentini. La donna tradita su tutte le furie avrebbe cercato - urlando ed inveendo - di incontrare gli altri due che, invece, a quanto pare, non avrebbero voluto saperne di scendere in strada per un "faccia a faccia".