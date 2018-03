Tra dolore e riflessione, centinaia di agrigentini in silenzio per la Via Crucis

Agrigento è in silenzio, rispettando e onorando la Via Crucis. Centinaia di fedeli, quest’oggi, hanno accompagnato Gesù in croce. Un appuntamento con il dolore e con la riflessione. La Via Crucis ha attraversato i principali vicoli del centro storico. La città vive il suo “Venerdì Santo”, tra silenzio e tradizione.

La processione del Gesù appassionato è iniziata alle 9, intono alle 10 l’incontro con il simulacro dell’Addolorata, poi alle 14 la crocifissione nella chiesa di Sant’Alfonso. Centinaia di agrigentini che ogni anno si riversano per le principali vie cittadine.

Questa sera, dalle 20 a deposizione di Gesù dalla Croce e la processione serale dell’urna e il simulacro della Madonna Addolorata. Alle 23,30, alla chiesa di San Domenico, il messaggio del cardinale Francesco Montenegro.