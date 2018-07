Maxi torta di San Calogero, arriva la dedica speciale: "Samuele è per te"

La torta dei record, quest’anno, ha un sapore diverso. Il maxi dolce di San Calogero è stato dedicato a Samuele, il ragazzo prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale. La dedica è arrivata questo pomeriggio per bocca del parroco della chiesa di San Calogero. Al suo fianco, con gli occhi pieni di lacrime, la fidanzata di Samuele. Per salvare il ragazzo, si era ricorso anche ad un appello al santo nero. “San Calogero, proteggilo”. Poi, il triste epilogo.

“Vogliamo ricordare un nostro amico – ha detto il parroco – lui è Samuele Piparo, è deceduto in maniera tragica. Dedichiamo la torta a lui ed alla sua famiglia, ma anche alla sua fidanzata”. Un gesto che è stato accompagnato da un lungo applauso. Oggi, in centinaia, si sono messi in fila per l’appuntamento con il gusto. Per la terza volta i fedeli si ritrovano ai piedi del Santuario di San Calogero per gustare la torta dei record.

Gli agrigentini hanno atteso che chef e pasticceri ultimassero il lavoro. Le decorazioni sono state fatte con una cura maniacale. A coordinare il lavoro è stato ancora una volta lo chef Giovanni Mangione. Per potere assaggiare la torta, i fedeli, hanno dovuto acquistante un tagliando. Il biglietto era utile a sostenere l’associazione benefica “Centro di aiuto alla vita”. E’ stato un giorno speciale, dedicato al ricordo ed alla beneficenza per un maxi lavoro che è diventato una dolce abitudine. " Siamo alle terza edizione della mega torta - ha detto Mangione. Quanto pesa? Circa 500 chili. Ringrazio gli sponsor che mi hanno aiutato, ma anche a tutti i miei colleghi che mi sostengono, dandomi la forza per andare avanti".