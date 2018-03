Che show con le "Torri umane", la stretta di mano al prefetto è mozzafiato

Agrigentini con il naso all’insù, le “Torri umane” regalano l’ennesimo show di questa 73esima edizione del Mandorlo in fiore. Su, fin dal balcone della Prefettura, li dove ad attenderli c’è uno sbigottito prefetto, Dario Caputo.

La stretta di mano è mozzafiato, perché i catalani come solo loro sanno fare, si sono arrampicati uno su l’altro per stringere - a loro modo – la mano alle cariche istituzionali presenti nel balcone della Prefettura. Un colpo d’occhio che ha divertito gli agrigentini. Applausi a scena aperta per gli spagnoli che stanno regalando acrobazie d’altri tempi.

Il week end delle “Torri umane” si è aperto ieri, quando tra coreografie e danze hanno ballato in piazza San Calogero. Le loro gesta hanno impressionato. I catalani sono stati impegnati ai piedi della chiesa di San Calogero.