Mareamico lancia l'allarme: "Il torrente Re è nuovamente nero"

"Dopo due anni di tregua torna a colorarsi di nero il torrente Re a Porto Empedocle".

A lanciare l'allarme è stata l'associazione ambientalista Mareamico di Agrigento che sulla propria pagina Facebook ha condiviso le immagini del corso d'acqua evidentemente scurito per cause non meglio identificabili.

"Secondo Girgenti acque - dicono - la causa di tale disastro non è imputabile alla nuova centralina di sollevamento, ma dallo sverso abusivo di liquami a monte, che poi la pioggia ha portato in spiaggia. Qualunque sia la causa - conclude Mareamico - non è tollerabile che ancora nel 2019, la gente debba andare al mare con il rischio di contrarre qualche malattia, causata dall'inquinamento".