Calamonaci, torna potabile l'acqua erogata ai cittadini

Girgenti Acque S.p.A. comunica che le analisi chimico-fisiche e microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati in data 29/01/2019 (presso i seguenti punti rete: uscita serbatoio comunale; punto rete via Spataro 62; fontanella via Graceffo) hanno evidenziato la sussistenza di parametri conformi al D. Lgs. 31/01. I superiori esiti evidenziano la bontà delle azioni poste in essere dai tecnici della Girgenti Acque S.p.A., consistenti nella pulizia straordinaria del serbatoio pensile sito in c/da Vigna Grande.

Pertanto, è stato chiesto alle autorità competenti di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare l’ordinanza sindacale n. 2 del 24/01/2019.