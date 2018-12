Torna l'acqua in diverse zone della città, emergenza finita: turni anticipati

Soltanto ieri il brutto risveglio degli agrigentini a causa di una crisi idrica. Niente acqua in mezza città e agrigentini più che mai arrabbiati. Erano diverse le zone rimaste a secco, tra queste la via Crispi e Garibaldi.

Oggi la novità. Girgenti Acque ha anticipato con un giorno di anticipo la loro programmazione. Quindi, crisi idrica archiviata e agrigentini che possono usufruire di un bene prezioso: l’acqua.

E intanto ieri, ad esempio in via Garibaldi, sono ricominciate a vedersi le autobotti a pagamento, cosa che si verifica ogni qualvolta saltano i turni e la gente, mette ulteriormente mani ai propri portafogli, per sopperire alle mancanze del gestore.