Un ratto morto in via Atenea, colpa dei rifiuti del Comune?

Spunta un topo morto in via Atenea e rinfocolano le vecchie polemiche. Il "ritrovamento" è stato fatto questa mattina: un piccolo ratto giaceva, ormai privo di vita, dinnanzi ai locali comunali che furono sede dei reduci di guerra, almeno fino a quando il Comune non decise di riprendersi la struttura per, al momento, non farci praticamente nulla se non anticipare che, prima o poi, sarà utilizzata come nuova sede dell'ufficio anagrafe.

Dentro quei locali, e qui veniamo alle polemiche più recenti, da ormai alcuni mesi vengono accumulati rifiuti prodotti dagli uffici, i quali hanno collocato qui gli scarrabili necessari allo scopo, senza tra l'altro - almeno fino a non molto tempo fa - premurarsi di tenere chiusa la porta di accesso ai locali.

Così quando stamattina dinnanzi agli spazi è apparso un topo morto in molti hanno urlato allo "scandalo", non potendo non collegare le due vicende: il ratto sarebbe lì perché attratto dai rifiuti o semplicemente perché aveva trovato rifugio in magazzini vuoti e inutilizzati. Il topo, morto non si sa perché (derattizzazione? un colpo di scopa? ) sarà rimosso a breve, ma in molti adesso chiedono che quegli spazi siano quantomeno tenuti puliti o chiusi in modo tale da non rendere possibile l'ingresso di animali.