"Tombolata di beneficenza" a Porto Empedocle, premiato il "Presepe delle scuole"

Successo ieri sera per la "Tombolata di beneficenza" a Porto Empedocle. L'evento si è svolto nel Palazzetto dello Sport "C. Hamel" ed ha visto la partecipazione di grandi e piccoli.

Nel corso della serata è stato premiato il "Presepe delle scuole", concorso a tema indetto per la mostra della Torre Carlo V. Il presepe più votato è il numero quattro dell'istituto comprensivo "Livatino", primaria delle classi quinte sezioni C, D ed E. Hanno animato la serata, inoltre, le esibizioni dei bambini della scuola di danza "New Dance Line".

Questo pomeriggio, a partire dalle 17 si festeggia l'Epifania, presso il Villaggio della Solidarietà in piazza Italia, con musica e dolcetti per i più piccoli. A seguire, prevista inaugurazione del defibrillatore in dono alla cittadinanza da parte dell'associazione culturale "Oltrevigata".

"Il divertimento e l'euforia smisurata dei bambini ha riempito i nostri cuori - ha scritto su Facebook il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - . La tombolata della beneficenza per grandi e piccini, ha riscosso un grandissimo successo e appagato ogni piccolo sacrificio fatto per la realizzazione di questa gioiosa serata".