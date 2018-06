Rifiuti ovunque, lo sfogo di un agrigentino: "I turisti pagano la tassa di soggiorno, è uno scempio"

“Inglesi, francesi, americani e olandesi ospiti nelle strutture ricettive pagano la tassa di soggiorno e sono costretti a vedere questo scempio”. A parlare è un agrigentino che ha investito sul territorio. Titolare di una struttura ricettiva ha qualcosa da ridire sull'attuale emergenza che sta mettendo in ginocchio la città.

Rifiuti in ogni dove e colpo d'occhio per i turisti mortificante. “Educazione? Semplicemente rispetto per chi ha creduto di investire in questo territorio. Abbiamo ripulito la strada dai rifiuti, non potevamo più aspettare”.