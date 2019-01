Tifoso dell'Akragas "ostracizzato" a La Spezia, il caso diventa virale

Tifoso agrigentino residente a La Spezia omaggia l'Akragas con una sciarpa biancazzurra e viene "ostracizzato" da un gruppo di pseudo tifosi che gli avrebbero "sconsigliato" di continuare a sfoggiare questi colori allo stadio ligure e sui social.

Il caso di Gerlando Navarra, che nei mesi scorsi ha attirato le attenzioni dei media per il suo simpatico gesto di donare a Pasquale Marino, allenatore dello Spezia Calcio ed ex giocatore dell'Akragas degli anni Ottanta, una sciarpa biancazzurra, diventa virale. Non solo da Agrigento ma anche dalla Liguria sono in tanti, appresa la notizia, ad esprimergli solidarietà sui social con messaggi di censura per chi gli ha intimato, nonostante la presenza della figlia, di smetterla di andare allo stadio con la sciarpa dell'Akragas.