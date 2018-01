Sconosciute le bollette della Tia, notificati 9.227 avvisi per oltre 6 milioni

Bollette per la tassa dell’igiene ambientale. Sconosciute, o quasi, ai contribuenti di Agrigento. Sono stati ben 9.227 – per un importo complessivo di 6.056.327 euro – gli avvisi di accertamento, per l’anno 2012, che la società Srr Ato 4 Agrigento Est ha notificato ad altrettante famiglie agrigentine. Un dato che resta inquietante, anche se da palazzo dei Giganti hanno fatto salva la possibilità di procedere ad un aggiornamento dell’accertamento a seguito di provvedimenti di rettifica o annullamento degli avvisi notificati. Se e quando gli oltre 6 milioni di euro di crediti verranno incassati dal Municipio, il Comune procederà ad una regolarizzazione contabile con gli importi dovuti dall’ente alla Srr Ato 4 Agrigento Est.

Fra Tia 2012, con i suoi 9.227 avvisi per un totale di oltre 6 milioni di euro, e Imu 2012, con 11.978 avvisi notificati per oltre 5 milioni di euro, appare chiaro che, nella città dei Templi, i contribuenti facciano veramente fatica a pagare i tributi. E, inevitabilmente, ne risentono le già provate casse comunali. Fra tariffa per l’igiene ambientale e imposta municipale unica, cinque anni addietro, il Comune di Agrigento non ha incassato, infatti, oltre 11 milioni di euro. E adesso, inevitabilmente, anche per scongiurare la prescrizione, palazzo dei Giganti sta cercando concretamente di correre ai ripari.

La lotta all'evasione fiscale, sempre in materia di Tia, per gli anni 2005-2010, aveva già generato circa 12 mila provvedimenti di accertamento per ciascun anno. Il tutto, allora, in attesa dell'entrata a regime della società di regolamentazione dei rifiuti: la cosiddetta Srr e del definitivo trasferimento delle attività di riscossione della tariffa in capo a questo nuovo ente.