Stash dei The Kolors "pazzo" di Lampedusa, il cantante in vacanza sull'isola

E’ iniziato da qualche giorno il via vai dei vip che scelgono come meta estiva, Lampedusa. Uno dei primi ad arrivare è Stash, leader dei The Kolors e docente della trasmissione “Amici di Maria De Filippi”. Il cantante si sta godendo qualche giorno di meritato relax, facendo capolino sull’isola più grande delle Pelagie.

Stash, in compagnia di alcuni amici, ha visitato l’Isola dei Conigli ed altre bellezze di Lampedusa. L’artista ha cenato a due passi dal mare, facendosi coccolare dalle tipicità culinarie lampedusane.

Stash è reduce dal successo del talent show in onda su Canale 5, il cantante è stato uno dei docenti più apprezzati di questa edizione.

L’artista ha scelto come prima meta per le sue vacanze Lampedusa, isola che in estate diventa vera e propria meta dei vip. Da Antonio Conte, ex allenatore della Nazionale, a Terence Hill, ma anche Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia. L’isola, è pronta a regalarsi una bella stagione da record.