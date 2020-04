Niente fuga al Sud per paura del Covid 19, Geppo Napoli: "Vivo a Piacenza, qui è un inferno"

In questo periodo di emergenza sanitaria, sono tante le persone che hanno deciso di abbandonare la loro città ospitante per fare ritorno nella città natale. Agrigentini, fuori sede, che - in piena emergenza Coronavirus - hanno ascoltato le raccomandazioni del Governo. Tra questi c’è anche un palmese. Lui è Geppo Napoli, un lavoratore di Palma di Montechiaro, che vive a Piacenza.

“Qui è un inferno - dice ad AgrigentoNotizie Geppo Napoli - ma ho scelto di rimanere al Nord. Non potevo tornare a Palma di Montechiaro. Il motivo? Ho deciso di evitare la fuga, non avrei mai voluto fare male a nessuno". Geppo si aggiunge ad una lista di agrigenti fuori sede che, con lucidità e coraggio, hanno scelto di non fuggire via.

"Dobbiamo rimanere tutti a casa. Piacenza? Qui è un inferno. Davvero. Passa un'ambulanza ogni cinque minuti. Si contano 542 decessi, quasi tremila contagi". Numeri impresisonanti che, però, non hanno scoraggiato Geppo Napoli. "Sono preoccupato per i miei palmesi, lo penso davvero.

Evitiamo assembramenti, non usciamo. Tutto questo finirà". Il palmese ha scelto di raccontarsi ad AgrigentoNotizie. Lui, che in passato, è stato anche giramondo oggi fa base a Piacenza. "Non esagero, qui è una ecatombe".