Ecstasy, anfetamine ed alcol: l'Asp si dota di strumenti per individuare le droghe

Test per l'individuazione nel sangue di alcol e droghe, l'Asp di Agrigento fa "scorte" per i prossimi due anni.

La notizia è riportata nell'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. L'azienda ha infatti avviato le procedure per affidare la fornitura, per un totale di 210mila euro, di tutte quelle attrezzature che sono necessarie per lo screening d’urgenza e consentiranno di individuare nel sangue anfetamine, ecstasy, metanfetamine, cocaina, metadone, cannabis, oppiacei e alcol etilico.

Saranno impegnati presso i presidi ospedalieri per verificare lo stato di alterazione, ad esempio, degli automobilisti fermati dalle forze dell'ordine ai posti di controllo.