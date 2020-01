Fabbricati e terreni, ecco tutto il "tesoretto" dell'Asp

Fabbricati, terreni e tanto altro: l’Asp vanta una buona proprietà immobiliare. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia l’azienda vanta immobili in via Napoli a Giardina Gallotti, ma anche Cammarata, Castrofilippo e Licata. Nel dettaglio altri fabbricati per i quali l’Asp paga il canone di locazione sono situati a Cammarata, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Comitini, Licata, Lucca Sicula, Palma di Montechiaro, Raffadali, Ribera, San Biagio Platani e Villafranca Sicula e la spesa ammonta a 122mila 465 euro ogni anno. Gli immobili sono usati in prevalenza come Guardia medica e Guardia medica turistica.

L’azienda, però, concede anche immobili in locazione. Il ricavo ammonta ogni anno poco più di 69mila 773 euro. L’Asp vanta anche terreni concessi in fatti e ricava circa 40mila euro ogni anno.

L’elenco del “tesoretto” dell’Asp viene aggiornato con fabbricati di tipo strumentali e non strumentali. L’azienda detiene anche frutteti, uliveti e fabbricati rurali.