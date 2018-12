Terremoto a Catania, in soccorso anche i pompieri agrigentini

Terremoto a Catania, in soccorso anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri, sono partiti nella tarda mattinata di oggi alla volta di Catania.

Anche da Agrigento parte la mobilitazione per dare una mano d'aiuto e per affrontare le criticità del terremoto e della scia sismica sul Catanese. Ha lasciato la città la colonna mobile dei vigili del fuoco. Il vulcano ha ripreso la sua attività. La forte esplosione del cratere ha creato non poca paura e tantissimi disagi.