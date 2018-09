Terrazza del lungomare al buio, Gibilaro: "Occorre intervenire con urgenza"

"L'illuminazione sulla terrazza del lungomare di San Leone funziona al 50 per cento. Occorre intervenire". Lo denuncia il consigliere comunale Gerlando Gibilaro. "Ho effettuato delle verifiche alla terrazza del lungomare di San Leone rilevando il mancato funzionamento dei corpi illuminanti nelle ore serali e notturne. Una situazione di nocumento che si protrae da diversi giorni - scrive il consigliere - . E' assolutamente necessario e indifferibile un’azione propositiva per il ripristino del corretto funzionamento dei corpi illuminanti. Ad oggi il Comune, l'unico ad avere competenza in merito, non ha fatto niente".

Una situazione di rischio e pericolo, dunque, per la pubblica incolumità di residenti, turisti e bambini, ma anche di decoro. Ecco perché, dunque, il consigliere Gibilaro ha chiesto, con urgenza, "di valutare l’adozione di tutti i provvedimenti e adempimenti necessari, per mettere in sicurezza tale area nelle ore serali e notturne nel più breve tempo possibile".