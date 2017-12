"Terravecchia di Girgenti", Firetto: "Pronti ad un ripensamento del progetto"

Il Comune di Agrigento è pronto a rivedere il progetto "Terravecchia di Girgenti", che prevede la creazione di ventisette alloggi a canone sostenibile nel centro storico di Agrigento. Tante sono le incertezze che ancora pendono nella realizzazione dell'atteso progetto, ma - fa sapere il quotidiano La Sicilia - la praticabilità amministrativa è certa, nonostante molti passaggi dipendano da terzi.

Da un lato, c'è la parte pubblica, ferma alla fase di riprogettazione a causa dei numerosi ritrovamenti archeologici nella zona, dall'altro i privati che non hanno ancora avviato i lavori che avrebbero dovuto portare al recupero di due edifici.

"Ad oggi - fa sapere il sindaco Lillo Firetto - non abbiamo ricevuto alcuna specifica comunicazione in tal senso, ma qualora il privato dovesse concretizzare la volontà di non dar vita agli interventi, potrebbe essere infruttuosa la ricerca di un nuovo partner. Credo ci siano i margini per discutere, insieme a Regione e Soprintendenza, un ripensamento complessivo del progetto".