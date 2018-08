Lampedusa è l'isola dei vip, arriva in vacanza anche Terence Hill

Lampedusa spicca il volo. L’isola è presa d’assalto dai turisti e gli hotel sono sold out da diverse settimane. La più grande delle Pelagie è meta preferita anche dai vip. Infatti dopo Antonio Conte, è il turno di Terence Hill.

Il “Don Matteo” nazionale è in vacanza a Lampedusa. Bagno di folla per uno degli attori più amati della tv. Terence Hill è stato riconosciuto fin da subito, foto e autografi per il 79enne.