Cerca di farsi investire dalle auto, salvato un ventottenne

Avrebbe provato più volte a lanciarsi contro le auto di passaggio per farsi investire. Almeno un paio di automobilisti, nel rione di Cannatello, sono riusciti ad evitarlo e a non avere incidenti. E' stato lanciato però subito l'Sos al 113 e a Cannatello sono accorse le pattuglie della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. I poliziotti, senza non poche difficoltà e rischi, sono riusciti ad afferrare il ragazzo e a trascinarlo sul ciglio della strada. E' in quell'esatto momento che il ventottenne ha perso i sensi, svenendo.

Gli agenti della sezione "Volanti", coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno richiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118 ed hanno rianimato il ragazzo.

Poco dopo, il giovane agrigentino è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove è stato affidato alle cure dei sanitari e, naturalmente, alla famiglia.

I motivi di quello che è stato un tentato suicidio non sono chiari.