Cinquantacinquenne tenta il suicidio, salvato in extremis dalla polizia

Lo hanno cercato per quasi 4 ore. E quando lo hanno trovato, in contrada San Benedetto, sono riusciti con le manovre di primo soccorso a salvargli la vita. Il cinquantacinquenne di Agrigento è stato, dunque, soccorso con una auto medica e un'ambulanza ed è stato trasferito all'ospedale "San Giovanni di Dio".

A mobilitarsi sono stati i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. Soltanto quando il cinquantacinquenne ha ripreso conoscenza e si è reso conto dell'enorme errore che stava per compiere - perché ha tentato il suicidio - non ha potuto far altro che ringraziare, in maniera sentita, gli agenti della polizia di Stato.

A lanciare l'allarme, non vendendolo rientrare a casa dopo il lavoro, è stata la madre del cinquantenne. Erano le 18 circa. I poliziotti, allertati sul fatto che l'uomo fosse depresso, hanno iniziato subito a rastrellare le zone dove avrebbe potuto trovarsi. Ed è nell'area industriale di contrada San Benedetto che è stato trovato. Era per terra, in stato di semi incoscienza. Sono state subito praticate le manovre di primo soccorso ed è stato richiesto l'intervento dei sanitari.

Il tempestivo e sensibile intervento dei poliziotti della sezione "Volanti" ha, di fatto, scongiurato una tragedia.