"Investì con l'auto il cognato", udienza preliminare per l'empedoclino

Avrebbe investito, al volante di un'autovettura, il cognato. Era il primo aprile del 2016. Ha preso il via ieri mattina, dinanzi al giudice per le indagini preliminari Alfonso Malato, l'udienza del procedimento a carico dell'empedoclino Calogero Donato. L'uomo, rappresentato e difeso dall'avvocato Serena Gramaglia, è accusato di tentato omicidio. Il cognato, Yorge Rejes Bellanca, assistito dall'avvocato Alba Raguccia, è, invece, imputato nello stesso procedimento per minacce. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia.

I fatti si sarebbero verificati in via Dello Sport, a Porto Empedocle. Il giudice Alfonso Malato ha rinviato l'udienza al prossimo 19 marzo.