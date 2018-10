Accoltellò il padre e venne posto agli arresti domiciliari, 33enne bloccato per evasione

E' evaso dagli arresti domiciliari. E' per questa ipotesi di reato che i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè hanno arrestato, in flagranza di reato, il trentatreenne agrigentino: D. P.. L'uomo si trovava ai domiciliari - in una comunità di Favara - dopo che a metà dello scorso gennaio aveva accoltellato il padre. Accadde tutto, allora, in via Santo Spirito, nel centro storico di Agrigento. Il giovane, con problemi psichici, si sarebbe scagliato contro il genitore. Allora venne arrestato, poco dopo i fatti, dai poliziotti della sezione "Volanti".

Adesso, invece, l'arresto - per evasione dai domiciliari appunto - è stato fatto dai carabinieri della stazione del Villaggio Mosè. Il trentatreenne è difeso dall'avvocato Daniele Re. Il pm Cecilia Baravelli lo ha posto ai domiciliari, sempre nella comunità dalla quale sarebbe evaso.