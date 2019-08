Anziano viene scippato, interviene un carabiniere: gesto eroico evita il peggio

Ieri mattina, un carabiniere libero dal servizio, ha fermato un presunto rapinatore. Il militare dell’Arma si chiama Giuseppe Salvatore Pulici e presta servizio nella sezione operativa di Licata.

L’appuntato, che si stava godendo qualche giorno di ferie, è riuscito a sventare un furto con strappo. Il fatto è accaduto in via Diaz a Gela. Un balordo aveva sottratto un portafogli ad un anziano, quest’ultimo è caduto per terra. La vittima ha urlato, catturando l’attenzione del carabiniere.

Il militare dell’Arma senza pensarci troppo ha fermato il presunto rapinatore, riuscendo con un gesto repentino ad evitare il peggio. L’anziano signore non ha potuto fare altro che ringraziare il carabiniere, autore di un gesto eroico.