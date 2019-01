Incappucciati tentano furto in un residence, denunciati 4 giovani

Erano riusciti ad intrufolarsi nel residence. Da un piccolo stabile hanno anche arraffato qualche cosa. Ma verosimilmente avrebbero, poco dopo, preso di mira qualcuna delle abitazioni. Ad accorgersi di un uomo che, incappucciato, si aggirava lungo i viali è stato un empedoclino: un uomo che, nella serata di venerdì, stava semplicemente, banalmente, portando il mastello fuori dalla propria abitazione. L’uomo ha subito fatto scattare l’allarme e, dopo la mobilitazione delle pattuglie della polizia di Agrigento e Porto Empedocle, sono stati bloccati ben 4 uomini: tutti romeni residenti a Canicattì.

Tre sono stati acciuffati mentre, appunto, indossavano ancora una sorta di passamontagna. Il quarto uomo li attendeva, invece, in macchina, di fatto pronto alla fuga. I quattro – dai 31 ai 24 anni – sono stati, dopo essere stati appunto bloccati, denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovranno rispondere delle ipotesi di reato di porto ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, nonché di furto in abitazione. Uno di loro ha anche tentato la fuga, ma lo stesso tentativo è durato pochissimo. Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, ha già firmato – a carico dei quattro indagati – i fogli di via obbligatori, per tre anni, da Porto Empedocle: non potranno più rimettervi piede se non dopo una preventiva autorizzazione.

Ma i quattro romeni, residenti a Canicattì, a quanto pare avrebbero già numerosi fogli di via da diversi Comuni dell’Agrigentino e del Nisseno. E sempre per gli stessi motivi. Sotto choc, inevitabilmente, l’empedoclino che s’è accorto di quella presenza indesiderata lungo i viali del residence. Una presenza miracolosa, però, quella dell’empedoclino. Perché quasi certamente, se non fosse scattato l’allarme, i malviventi – ignorando anche il fatto che in quel residence vive un poliziotto – avrebbero certamente colpito.