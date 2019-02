Tentati omicidi e traffici di armi e droga, Procura e Squadra Mobile in missione in Belgio

Vi è un evidente e persistente intreccio tra i gravi delitti commessi in Belgio, nel distretto di Liegi in particolar modo, e quelli commessi in provincia di Agrigento. Un intreccio che è collegato a traffici internazionali di armi e stupefacenti. Missione in Belgio per il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il sostituto Alessandra Russo, e il vice questore aggiunto Giovanni Minardi che è a capo della Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Procura e polizia, grazie ad audizioni e riscontri a dichiarazioni già acquisite, hanno assodato quello che, da tempo, già ipotizzavano.

La trasferta della Procura e della Squadra Mobile di Agrigento viene fatta nell'ambito di una attività di collaborazione investigativa internazionale. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, il sostituto Alessandra Russo e il dirigente della Squadra Mobile, Giovanni Minardi, hanno interrogato - a Liegi - alcune persone che avevano assistito al tentato omicidio di Saverio Sacco e della sua famiglia. Tentato omicidio avvenuto, proprio a Liegi, il 28 aprile del 2017.

Gli elementi raccolti, insieme alla sezione omicidi della polizia giudiziaria federale di Liegi e al giudice istruttore del tribunale di Liegi, Viviane Joliet, hanno portato ad importanti riscontri alle dichiarazioni che Mario Rizzo ha già offerto - in merito alla ricostruzione del tentato omicidio - ai poliziotti e Pm italiani. L'ottima collaborazione tra inquirenti italiani e belgi è andata avanti anche con uno scambio di informazioni e documenti e si è conclusa con un concreto impegno a rivedersi presto. Perché gli intrecci criminali possono essere contrastati efficacemente soltanto con una forte intesa e con un continuo scambio di informazioni tra le istituzioni preposte alla lotta alla criminalità.