Tentano la truffa dello specchietto, l'automobilista non cade nella trappola

Un uomo e una donna, a bordo di una Ford grigia, hanno tentato una truffa dello specchietto in via Giovanni XXIII. Ad essere presi di mira, e c'è stato il tentativo di consumare il raggiro, è stata una famiglia di cinesi. L'automobilista, non appena ha sentito il rumore sulla carrozzeria della sua auto, si è accostato: era nei pressi dell'ormai ex ospedale. I due hanno subito mostrato lo specchietto della loro macchina ridotto in frantumi e hanno cercato di convincere il cinese a rinunciare al ricorso all'assicurazione e a privilegiare la strada dell'immediato risarcimento in contanti e in maniera forfettaria.

Il cinese ha subito capito che stava per cadere in una truffa ed ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I due presunti malviventi, vistisi scoperti, sono fuggiti. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche di quella Ford grigia.