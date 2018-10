Tentata truffa dello specchietto, donna tiene testa e mette in fuga il malvivente

Era certo, vedendo una donna al volante e da sola, di riuscirci. Pensava forse, addirittura, che sarebbe stato un gioco da ragazzi. Come la stessa “vittima” gli ha però “sbattuto” in faccia, non “sapeva con chi aveva a che fare!”. Ci ha provato - partendo da 150 euro e arrivando, dopo aver mercanteggiato, fino a 10 euro – a truffarla. Ma con la coda fra le gambe ha dovuto desistere: s’è rimesso in macchina ed ha, verosimilmente cambiando location, cercato altre vittime più abbordabili.

Tentata truffa dello specchietto, ieri mattina, lungo il viale Alberato – sotto i Templi – ad Agrigento. Ad entrare in azione è stato un giovane con una Alfa Romeo 147 azzurrina. Un uomo che, con gli abbaglianti, ha inseguito e fermato una trentenne agrigentina. Una donna che, al volante della sua auto, s’era già stranita visto che aveva sentito un rumore inusuale. Pensava forse, la trentenne, d’aver agganciato qualcosa lungo l’asfalto o, addirittura, d’aver perso qualche pezzo di carrozzeria strada facendo.

In realtà, quando ha arrestato la marcia, s’è ritrovata davanti agli occhi un uomo – forse un trentenne – che ha cominciato a sostenere d’aver subito un danno allo specchietto. L’agrigentina, memore dei precedenti sia ad Agrigento che in provincia, non è però caduta nella trappola. Diplomaticamente ha ritenuto necessario, e lo ha evidenziato al suo interlocutore, l’intervento della polizia di Stato per accordarsi sull’eventuale assicurazione da compilare. Un suggerimento che, a quanto pare, non è stato gradito dal presunto truffatore che rapidamente, “per chiudere la faccenda”, ha chiesto un risarcimento di 30 euro. Soldi che, naturalmente, la giovane non era disposta a sganciare. Così come non ha acconsentito quando la richiesta del presunto truffatore è arrivata, dopo essere passata dalle 20 euro, a 10 euro.

A questo punto, colui che sosteneva d’aver subito un danno – temendo che veramente la donna chiamasse la polizia di Stato – s’è rimesso in macchina e s’è rapidamente allontanato. Cosa abbia lanciato contro la carrozzeria dell’autovettura guidata dalla trentenne agrigentina, che è stata leggermente graffiata, è rimasto un mistero: forse un sasso, forse un pezzo di legno. I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, per interposta persona, hanno poi ricevuto la segnalazione e avviato – non soltanto lungo il viale Alberato – le ricerche dell’autovettura sospetta.

Lo stesso modello, poche ore prima, era stato segnalato – sempre per una tentata truffa dello specchietto – lungo la statale 118, la Agrigento-Raffadali. Anche in quel precedente caso però, tutto – per fortuna – è rimasto a livello di tentativo.