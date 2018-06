"Tirava via le fustelle e rivendeva le confezioni delle medicine", denunciato un farmacista

Scoperta una truffa in una delle farmacie cittadine? I carabinieri hanno sequestrato circa 500 scatole di farmaci senza fustelle e hanno denunciato, alla Procura, il titolare della farmacia. L'ipotesi di reato contestata - dai militari dell'Arma - è quella di tentata truffa aggravata.

Nelle ultime ore, i carabinieri della compagnia di Agrigento, in collaborazione con il Nas di Palermo e con il nucleo carabinieri dell'Ispettorato Lavoro, hanno setacciato alcune farmacie del capoluogo. L'obiettivo era - secondo quanto rende noto il comando provinciale dell'Arma di Agrigento - verificare il rispetto delle particolari normative. Al termine delle verifiche, su una farmacia si sono concentrati i dubbi degli investigatori che hanno esplicitamente scritto di una "potenziale truffa per ottenere il rimborso indebito delle 'fustelle'.

I bollini farmaceutici - noti come "fustelle" - sono i talloncini che si trovano sulle confezioni dei farmaci e che costituiscono la garanzia dell’autenticità dei medicinali in commercio. Le "fustelle" vengono tolte dalla confezione e applicate sulla ricetta del medico quando la prescrizione del farmaco è rimborsabile. "Il titolare della farmacia iscritto nel registro degli indagati, secondo quanto emerso nel corso delle verifiche, - scrive il comando provinciale dell'Arma di Agrigento - avrebbe venduto regolarmente i farmaci ai clienti togliendo però le 'fustelle' dalle confezioni, per poi richiedere l’indebito rimborso dei farmaci al servizio sanitario nazionale. Proprio per questo modus operandi - prosegue il comando provinciale - l'operazione svolta dai carabinieri è stata denominata: 'Prendi uno e pagano in due'". Secondo la ricostruzione dei carabinieri a pagare sarebbero stati sia il cliente che il servizio sanitario nazionale”.

E' scattato il sequestro per circa 500 scatole di farmaci senza "fustelle", mentre il titolare della farmacia è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per l'ipotesi di reato tentata truffa aggravata.