"Tenta di truffare una farmacista e ruba uno shampoo", denunciato un 60enne

Ha tentato di truffare la farmacista, recriminando d’aver avuto 20 euro in meno di resto, ed ha rubato un flacone di shampoo dagli scaffali. E’ un sessantenne, residente a Favara, l’uomo che è stato denunciato, in stato di libertà, dai poliziotti del commissariato “Frontiera” alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: tentata truffa e furto.

Trattandosi di una persona già nota alle forze dell’ordine, i poliziotti hanno chiesto ed ottenuto anche che il questore Maurizio Auriemma firmasse a suo carico un foglio di via obbligatorio. Per i prossimi tre anni, pena un’altra denuncia penale, il sessantenne favarese non potrà più dunque, a meno che non venga espressamente autorizzato, rimettere piede a Porto Empedocle.

L’uomo, nei giorni scorsi, è entrato in una farmacia e s’è subito impossessato di un flacone di shampoo che era sugli scaffali. Poi comprando un’altra cosa e consegnando una banconota di 100 euro, ha iniziato a recriminare dicendo d’aver avuto 20 euro in meno di resto. La farmacista ha chiamato il 113 e sul posto si sono portati, appunto, i poliziotti che lo hanno identificato grazie alle telecamere di video sorveglianza.