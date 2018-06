"Rapina in farmacia e tentato omicidio", condannati Cardillo e Catalano

Il tribunale di Sciacca ha condannato a 12 anni di reclusione Antonino Cardillo di 27 anni, condanna anche per Natale Catalano di 48 anni. Lui, dovrà scontare 11 anni di reclusione.

Secondo quanto riferisce l’edizione del Giornale di Sicilia, i due sarebbero colpevoli per la rapina alla farmacia Ragusa di Calamonaci e per la tentata rapina ed il tentato omicidio in una tabaccheria di Ribera. Rispetto a quanto richiesto dall’accusa, le pene per i due sono state inferiori. Cardillo era difeso dai legali Vaccaro e Gaudio, Catalano è difeso dall’avvocato Di Giovanna.