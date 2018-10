"Minacciarono imprenditore per una assunzione", prosciolti padre e figlio

Sono stati prosciolti per intervenuta prescrizione. Antonio e Carmelo Ferraro, rispettivamente di 75 e 44 anni, residenti a Favara, erano stati indagati per tentata estorsione nei confronti dell'imprenditore Sergio Vella, titolare di un'impresa che si occupa della raccolta dei rifiuti. "O assumi me al posto di mio padre o ti ammazzo": questa la frase che sarebbe stata pronunciata - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - dal favarese Carmelo Ferraro che avrebbe chiesto di essere assunto al posto del padre.

Padre e figlio, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Barba, hanno sempre respinto le accuse. Il giudice Alessandro Quattrocchi, accogliendo proprio le richieste dell'avvocato Barba, ha emesso la sentenza di proscioglimento - per entrambi gli indagati - per avvenuta prescrizione.