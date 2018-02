"Per compensare un debito di droga pretendevano la cessione di un terreno": due arresti

Due canicattinesi sono stati arrestati, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura, per l'ipotesi di reato di tentata estorsione. Avrebbero preteso - secondo l'accusa e la ricostruzione ufficiale fornita dai carabinieri - di compensare un debito di droga con la cessione di un terreno.

A denunciarli è stato un quarantottenne di Licata. Temeva ritorsioni, temeva per la propria incolumità ed ha dunque deciso di varcare il portone di ingresso dell caserma dei carabinieri e raccontare la sua storia. "La vittima - hanno ricostruito dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - aveva acquistato, a credito, varie dosi di cocaina, per un valore complessivo di circa 2.000 euro. Non era più riuscito a pagare il debito contratto con i suoi fornitori: due uomini, di 39 e 43 anni di Canicattì".

I carabinieri della compagnia di Licata, compresa la gravità della situazione, hanno fatto immediatamente scattare le indagini che sono state coordinate dal sostituto procuratore Gloria Andreoli. Grazie ad intercettazioni e pedinamenti, i militari dell'Arma sono riusciti a documentare anche gli incontri e le presunte richieste estorsive avanzate dai due soggetti. I due canicattinesi - prosegue la ricostruzione ufficiale del comando provinciale di Agrigento - avrebbero preteso la cessione di un terreno agricolo di proprietà della vittima del valore di circa 12.000 euro, a fronte del debito di 2.000 euro.

In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Gip del tribunale di Agrigento, i carabinieri, all'alba, hanno arrestato Michele Amato di 43 anni e Antonino Chiazza di 48 anni. Dopo le formalità di rito, sono stati portati entrambi alla casa circondariale di Agrigento.