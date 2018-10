Litiga con la convivente e tenta di lanciarsi dal viadotto, salvato in extremis

Aveva già scavalcato il guard-rail. Qualche secondo ancora e il trentacinquenne agrigentino avrebbe "utilizzato" il viadotto Morandi - il già soprannominato "ponte dei suicidi" - per farla finita. I poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento non soltanto hanno ingaggiato una lotta contro il tempo, ma sono riusciti a vincerla. E lo hanno fatto perché, con estrema lucidità e praticità, hanno subito capito quale fosse la via migliore da percorrere, la strategia più adeguata da adottare.

Gli agenti sono, dunque, arrivati in tempo e hanno afferrato il trentacinquenne prima che si lasciasse cadere nel vuoto.

L'uomo, poco prima, aveva litigato con la compagna. La donna, scendendo dalla macchina davanti la Prefettura, lo aveva lasciato. Improvvisa la sua risposta: "Mi vado a buttare dal viadotto". Una risposta che non è stata ignorata dalla donna che ha subito chiamato il 113, raccontando tutto al poliziotto della sala operativa. Una pattuglia delle "Volanti" è stata subito dirottata in piazza Aldo Moro e uno degli agenti non ha avuto alcuna esitazione: ha fatto chiamare il trentacinquenne dal telefono cellulare della donna. Nel frattempo, via radio, un'altra pattuglia è stata inviata sul viadotto Morandi. Il poliziotto che aveva chiesto la chiamata, si è fatto passare il trentacinquenne ed ha - prendendo, di fatto, tempo - iniziato a parlargli e a farsi spiegare.

Minuti determinati, quelli passati al telefono dal poliziotto. Minuti che hanno fatto sì che i colleghi giungessero in tempo sul viadotto. L'uomo aveva lasciato la macchina davanti le transenne - che impongono l'interdizione al cavalcavia -, aveva percorso circa 150 metri e aveva, appunto, già scavalcato il guard-rail.