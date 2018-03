"Tenta di violentare e picchia l'ex moglie", condannato 59enne

Strappa i pantaloni all’ex moglie e la scaraventa sul letto per violentarla: la donna riesce a divincolarsi e prendere il cellulare in mano. Il tempo di comporre la chiamata verso il numero della figlia che capisce il pericolo e arriva in casa in pochi minuti e costringe l’uomo ad andare via.

Per questi fatti, a distanza di quattro anni, i giudici della prima sezione penale presieduta da Luisa Turco hanno condannato G.G., 59 anni, di Porto Empedocle, a due anni e tre mesi di reclusione per le accuse di tentata violenza sessuale e lesioni. L’imputato, che è stato difeso dall’avvocato Alba Raguccia, dovrà anche risarcire l’ex moglie che si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Luigi Troja. La pena inflitta dal collegio di giudici è superiore rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero Antonella Pandolfi all’udienza preceden

te: il magistrato della Procura, sottolineando che si era trattato di un fatto lieve, aveva proposto la condanna a un anno e sei mesi.