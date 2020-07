Tenta di rubare borsa ad una donna e la strattona: denunciato 30enne

E' stato fermato dai poliziotti l'autore del tentativo di borseggio avvenuto la scorsa settimana. Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno "beccato", un noto canicattinese trentenne, ritenuto responsabile del reato di tentato furto con strappo ai danni di una ragazza appena maggiorenne. Nel dettaglio, i polziotti della sezione Volanti, erano intervenuti perchè una donna aveva segnalato di essere stata vittima di un tentato furto, commesso da un giovane che le aveva tentato di sottrarle la borsa che teneva a tracolla.

L'uomo, che nel maldestro e violento tentativo aveva fatto rovinare per terra la donna e l’aveva pure trascinata per un breve tratto, aveva desistito dal portare a termine il furto per la pronta reazione della vittima e di una sua amica, presente ai fatti.

La giovane donna, a seguito della violenta aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari del nosocomio canicattinese. I medici hanno riscontrato nnumerose escoriazioni, le avevano prescritto diversi giorni di prognosi.

Il malvivente, ricercato dalla pattuglia di polizia, aveva fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nei vicoli del centro cittadino.

Le tempestive indagini, condotte con metodo tradizionale ed avvalorate dagli esiti dell’estrapolazione di numerose immagini effettuata dalla Polizia Scientifica dai sistemi di video sorveglianza, sia pubblici che privati, presenti nella zona, hanno condotto gli investigatori all'identificazione del malvivente. L'uomo è stato denunciato.