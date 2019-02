Grandinate, venti di burrasca e neve: per il secondo giorno consecutivo è preallarme

Per il secondo giorno consecutivo, sarà "preallarme". La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo - sempre "gialla" - per tutto l'Agrigentino. Dal primo pomeriggio di oggi sono previste piogge intense: temporali e grandinate. Ma aumenterà anche il vento che sarà di burrasca e dunque le mareggiate lungo le coste più esposte.

Ad essere maggiormente colpite, anche domani, saranno altre province dalla Sicilia dove, addirittura, l'allerta è "arancione". E se oggi, almeno in mattinata, non si sono registrate criticità da stanotte dovrebbero aumentare le piogge - che saranno comunque isolate - e i venti. Stando alla Protezione civile regionale sono previste anche nevicate, ma al di sopra dei 1400-1600 metri. Non viene meno, inoltre, il rischio esondazione.

Ancora una volta, l'amministrazione comunale di Agrigento - anche per domani - invita tutti "alla massima prudenza".