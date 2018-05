Temporali e forti venti di burrasca: è di nuovo allerta "gialla"

Ci risiamo. A partire dalla tarda serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, anche sull'Agrigentino sono previsti forti venti di burrasca e mareggiate lungo le coste più esposte. Dal pomeriggio di domani, e sempre per le successive 24-36 ore, previste precipitazioni sparse e diffuse, forti rovesci e temporali.

A diramare l'allerta "gialla", in queste ore, a tutte le principali centrali operative delle forze dell'ordine e dei soccorritori, è la Protezione civile regionale. L'allerta "gialla" è quella dell'attenzione. La Protezione civile regionale sta chiedendo, dunque, a tutte le forze dell'ordine di prestare la massima attenzione e d'essere pronti per eventuali soccorsi perché le piogge saranno di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Non sono state escluse possibili grandinate.

I venti spazzeranno, in maniera particolare, il settore Occidentale dell'isola e le temperature vengono date in sensibile diminuzione.