Manutenzione dei sentieri al tempio di Zeus e dei Dioscuri: stanziati 63mila euro

Oltre sessantamila euro per il miglioramento dei percorsi di fruizione dell'area del tempio di Zeus e di quello dei Dioscuri. A stanziarli è stato il Parco Archeologico: l'ente regionale sta puntando ormai da tempo su questa porzione di Valle, non solo con importanti progetti dedicati agli aspetti storici e archeologici, ma anche con investimenti che migliorino l'accessibilità e il decoro per i visitatori.

La "fase 2" di queste attività dovrebbe provvedere l'adeguamento dei percorsi anche ai soggetti con disabilità motorie come già è per il tratto che va dal tempio di Giunone alla passerella del tempio di Ercole.