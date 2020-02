Tempio di "Giunone", via ad una importante campagna di scavo

Via ad un'importante campagna di scavi che interesseranno l'area del tempio D, convenzionalmente indicato come di Giunone. Per la prima volta dopo 2500 anni dalla sua costruzione saranno avviate, sotto la direzione scientifica di Gianfranco Adornato della Scuola Normale Superiore di Pisa, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico: da giugno partiranno le indagini che dovrebbero consentire, per la prima volta, di fare piena chiarezza sull'edificio sacro.

Il tempio, oggetto di un intervento di anastilosi nel 700, fu distrutto dai cartaginesi e poi restaurato dai romani. Anche il tempio della Concordia è stato oggetto negli ultimi due anni di importanti interventi di studio e ricerca dell'area su cui sorge l'edificio sacro, utilizzata a lungo come luogo di sepoltura.

fonte Adnkronos