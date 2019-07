Troppi rifiuti sulle strade Provinciali, arrivano le telecamere contro gli incivili

Strade provinciali sempre più invase dai rifiuti, via ad una campagna di controlli e finalizzataa reprimere il fenomeno.

A portarla avanti sarà la Polizia provinciale, che ha dichiarato guerra agli incivili, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola oggi.. Su disposizione del Commissario Straordinario del Libero consorzio dei Comuni di Agrigento, Girolamo Alberto Di Pisa, il comandante della Polizia provinciale Enzo Giglio, negli ultimi giorni ha infatti predisposto un controllo straordinario nelle strade provinciali ed in particolare nel territorio di Campobello di Licata dove sono stati elevati sei verbali ad altrettanti «sporcaccioni» immortalati dalle telecamere della videosorveglianza.