Coronavirus, ecco il "Teatro solidale": donato un ecografo al "San Giovanni di Dio"

La fondazione "Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus" è impegnata senza sosta nell'emergenza Covid-19 rispondendo alle richieste di aiuto degli ospedali lombardi e di altri ospedali in diverse città d’Italia (tra cui Roma, Napoli, Latina) ed ora anche in Sicilia.

La Fondazione è scesa in campo anche per la sanità siciliana, in particolare per portare aiuti urgenti alle Asp. All'Asp di Agrigento, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello e con l'amministrazione comunale, la Fondazione Francesca Rava grazie alla generosità di Samsung, ha donato 1 ecografo mobile a 3 sonde per i reparti Covid dell'ospedale "San Giovanni di Dio".

L'importante apparecchiatura permetterà di effettuare diagnosi e seguire il decorso direttamente al letto dei malati, ed è in consegna in questi giorni. Il prossimo passo sarà reperire ventilatori urgenti per la terapia intensiva.