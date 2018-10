Teatro, 90 abbonati estratti a sorte avranno un biglietto gratis per "La cena"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Avverrà martedì 23 ottobre, alle ore 17, nei locali aperti al pubblico del teatro “Luigi Pirandello” di Agrigento, il sorteggio, tra gli abbonati della nuova stagione, di 90 biglietti gratuiti per partecipare allo spettacolo “La cena”.

La rappresentazione scritta da Giuseppe Manfridi, con progetto teatrale e regia di Walter Manfrè, vede la partecipazione di Andrea Tidona, Chiara Condrò, Stefano Skalkotos e Cristiano Marzio Penna, su produzione del Teatro della Città di Catania, ed avverrà in un’elegante sala dell’ottocentesco teatro agrigentino da giovedì 25 a martedì 30 ottobre, alle ore 19, soltanto per trenta spettatori per ciascuna replica.

Intanto gli abbonati possono prenotare anche telefonicamente i biglietti per questa originale piéce che riscuote da anni sempre particolare successo per l’originale strutturazione.

La partecipazione prevede il pagamento di € 25 presso il botteghino del Teatro, aperto da lunedì a venerdì (ore 9,00-13,00 – 15,00-18,00), o presso Tourist service di via Imera 27.